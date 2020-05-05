Париж, , 02:43 — REGNUM Второе военнослужащий Иностранного легиона Франции скончался в Мали, сообщает пресс-служба французского генштаба сухопутных войск на официальной странице в Twitter.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти военного легиона первого класса Кевина Клемана во время боевых действий 4 мая утром в Мали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в военном госпитале под Парижем умер гражданин Украины Дмитрий Мартынюк, воевавший в Иностранном легионе. Ранения он получил в Мали 23 апреля, когда грузовик с военнослужащими подорвался на мине.

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