Дублин, , 02:18 — REGNUM В Ирландии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа выросло до 21 772, сообщает пресс-служба ирландского минздрава.

Также с начала пандемии в стране скончались от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, 1319 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что в стране начнут поэтапное смягчение ограничительных мер с 18 мая. По его словам, на первом этапе в республике откроется ряд магазинов, а жителям разрешат заниматься спортом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ирландии назвали дату начала смягчения карантина в стране