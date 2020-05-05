Рамалла , , 02:36 — REGNUM В Палестине указом президента Махмуда Аббаса ещё на месяц продлевается режим чрезвычайной ситуации (ЧС), действующий с начала марта из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 5 мая сообщает информационное агентство Maan.

Указ, подписанный Аббасом, на 30 дней продлевает действие режима ЧС на всех палестинских территориях с целью противодействия распространения коронавируса и обеспечения безопасности населения в условиях пандемии. В силу президентский указ вступает 5 мая, после его публикации в официальной печати.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Муххамед Штайе рекомендовал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу ещё на один месяц продлить на территории Палестины режим чрезвычайной ситуации (ЧС), ведённый из-за пандемии нового коронавируса.

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