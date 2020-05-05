Абу-Даби, , 01:28 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в ОАЭ достигло 14 730. Отмечается, что среди новых выявленных пациентов много граждан иностранных государств. Все они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Центр стволовых клеток в Абу-Даби получил разрешение от властей ОАЭ на разработку метода лечения коронавируса нового типа при помощи стволовых клеток.

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