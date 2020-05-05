Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Число людей, смерть которых наступила после заражения новой коронавирусной инфекцией (заболевших COVID-19), в мире достигло 250 134 человека. Об этом 4 мая сообщается на сайте, Университета Джонса Хопкинса.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 573 864 человека.

Напомним, университет калькулирует данные федеральных и местных властей США, зарубежных СМИ и других источников информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире заражены коронавирусом 3 435 894 человек, при этом число умерших от COVID-19 преодолело отметку в 239 тыс.

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