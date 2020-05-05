Бразилиа, , 00:37 — REGNUM 105 222 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено в Бразилии, 4 мая сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

За последние сутки выявлено 4 075 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 263 летальных исхода от заболевания COVID-19. Всего от данной болезни в стране погибло 7 288 пациентов. Еще 42 991 человек излечился.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Федеральный суд третьего округа Бразилии объявил, что, если в течение пяти дней бразильский президент Жаир Болсонару не предоставит результаты своих анализов на коронавирус, то его ожидает штраф в размере 5 тысяч реалов (около $911) за каждый день неисполнения требования.

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