Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Студия Respawn Entertainment выпустила несколько дополнений (DLC) к игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Об этом 4 мая сообщила официальная Twitter-страница компании.

В игру были добавлены режимы New Game Plus и Battle Grid. Первый позволит геймерам пройти игру заново, пользуясь всеми разблокированными навыками. Второй представляет собой режим «песочницы», благодаря которому игроки смогут создавать собственные боевые задания.

Дополнения также принесли в игру несколько «косметических» элементов. Отмечается, что все обладатели игры получат все эти DLC бесплатно.

https://twitter.com/Respawn/status/1257341655520346112

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 15 ноября 2019 года. Игра предлагает геймерам выступить в роли бывшего падавана Кэла Кестиса.

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