Рига, , 00:06 — REGNUM На прошедшей неделе (27 апреля — 3 мая) число тестов на COVID-19 в Латвии выросло на 30,13%, при этом число выявленных случаев заболевания почти не изменилось, пишет портал LSM.

Всего за семь дней было совершено 16 283 теста по определению COVID-19, что на 30,13% больше, чем неделей ранее, когда количество сделанных тестов равнялось 12 513. Пр этом количество положительных результатов — 78, почти совпадает с числом выявленных больных на прошлой неделе, когда их было 79. Удельный вес выявления сократился с 0,63% до 0,48%. Всего в Латвии выявлено 896 случая заболевания COVID-19. Выздоровление подтверждено у 348 человек, 16 умерло.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.