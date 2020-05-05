Приштина, , 00:11 — REGNUM После вступления в силу новых, смягченных ограничительных мер по предотвращению распространению коронавируса 4 мая и отмены карантина в Приштине, жители столицы Косово вышли на улицы, игнорируя тот факт, что эпидемия ещё далека от завершения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, указания об обязательном соблюдении социальной дистанции в два метра, ношении масок и перчаток были забыты не только простыми гражданами, но и продавцами.

С 4 по 18 мая разрешенный индивидуальный период пребывания на улице для граждан Косово (регулярно изменяемый и зависящий от предпоследней цифры номера телефона) для граждан был увеличен с 90 минут до трех часов, по 90 минут до и после полудня. Однако не кажется достаточно убедительным предположение, что массово вышедшие на прогулку по городу граждане хоть в какой-то мере учитывали указания властей и подбирали для прогулок исключительно тех друзей, чей индивидуальный график разрешенного выхода на улицу, совпадал с их собственным.