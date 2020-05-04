Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.

По утверждению издания, если на данный момент в США уровень смертности от COVID-19 находится на уровне 1750 смертей в день, то к 1 июня прогнозируется три тысячи ежедневных летальных исходов заболевания.

Кроме того, The New York Times рассказывает о вероятности резкого скачка новых заражений коронавирусом с 25 тыс. до 200 тыс. в день.

Издание утверждает, что этот прогноз основан на статистическом моделировании Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Стоит отметить, что официальный представитель Белого дома Джадд Дир уже заявил, что эти данные не представлялись рабочей группе по коронавирусу, но подтвердил, что такой прогноз действительно заказывался Центру по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ 4 мая сообщила, что число заражённых коронавирусом превысило в мире 3,4 млн человек. При этом США находятся на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Боливии заражение коронавирусом выявлено у более 70 полицейских