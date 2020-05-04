Ла-Пас, , 23:43 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у 71 сотрудника полиции в Боливии. Об этом 4 мая сообщил журналистам глава МВД страны Артуро Мурильо.

По данным Мурильо, положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 71 сотрудника полиции Боливии. Двое полицейских из города Санта-Крус скончались от последствий заражения.

Кроме того, в стране заражение коронавирусом было выявлено у десяти военных и 50 медработников. При этом отмечается, что от сотрудников здравоохранения и полиции неоднократно поступали жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты.

На сегодняшний день в Боливии подтверждено 1594 случая заражения коронавирусом, из них 76 пациентов скончались, 166 выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Боливии приняло решение о продлении общенационального карантина в стране до 10 мая.

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