Приштина, , 00:07 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 4 мая сообщил о том, что в результате 254 тестов на коронавирус на территории края было выявлено всего четыре новых случая заражения коронавирусом, при этом 22 пациента с коронавирусом были признаны выздоровевшими.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего на территории края подтверждено 855 случаев заражения. 403 пациента уже здоровы, однако 26 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

С 4 мая в крае была вновь разрешена деятельность целого спектра экономических предприятий, срок официально разрешенного пребывания на улице для обычных граждан был увеличен вдвое.

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