Женева, Швейцария, , 23:23 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило во всём мире 3,4 млн человек, сообщает 4 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом 3 435 894 человек.

При этом число умерших от COVID-19 преодолело отметку в 239 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшая часть случаев заражения по прежнему отмечается в США и странах Западной Европы.

В первую пятёрку мировых антилидеров входят США, Италия, Испания, Франция и Британия.

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