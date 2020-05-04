Нижний Новгород, , 23:17 — REGNUM К 9 мая ресурсоснабжающие организации Нижегородского региона спишут ветеранам в счет оплаты за тепло, горячую и холодную воду, а также водоотведение, газ и электроснабжение по 1000 рублей, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Также ряд управляющих компаний планирует разместить поздравления на стендах в подъездах и подарить ветеранам продуктовые наборы.

«Зачисления и подарочные наборы от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний получат все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нижегородской области. Отмечу, что если сложить денежные средства от каждого ресурсника, то получится нулевая платежка. Также по части строчек в квитанции начисления будут меньше на протяжении нескольких месяцев», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.