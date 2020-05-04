Пекин, , 23:09 — REGNUM Завершилась гуманитарная миссия в Россию группы китайских врачей и экспертов из северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая находилась в нашей стране с 11 апреля и занималась оказанием помощи российским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает 4 мая Синьхуа.

Во время работы в России китайские медики во главе с заведующей отделением интенсивной терапии первой больницы при Харбинском медицинском университете Чжао Минъянь посетили 12 медицинских учреждений и произвели обмен опытом с российскими коллегами по вопросам профилактики, диагностике и лечению заболевания. В Россию также доставлена партия гуманитарной помощи в виде разнообразных изделий медицинского назначения.

Встречи с российскими врачами и посещения клиник продолжались и вне плана, вплоть до самого возвращения группы в Китай. Стороны дали высокую оценку уровню взаимодействия, высказавшись за продолжение профессиональных контактов в будущем.