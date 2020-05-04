Новосибирск, , 23:09 — REGNUM Чартерный вывозной авиарейс с гражданами России прибыл из Берлина в Новосибирск. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта «Толмачёво».

В Россию из столицы Германии города Берлина отправились 120 граждан России, проживающих в Татарии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из международного берлинского аэропорта «Шёнефельд» (Schönefeld) и, сделав по пути промежуточную посадку в Казани, прибыл в аэропорт Новосибирска в 21:49 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вывозной авиарейс, который будет направлен в Багкок для вывоза граждан РФ, доставит на родину 70 таиландских граждан.

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