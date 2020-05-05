Скопье, , 00:44 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 4 мая заявил, что «стратегия относительно летних отпусков и путешествий в период пандемии будет вынесена на обсуждение после координации позиций с соседними государствами».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче заявил о необходимости проведения совместной конференции с представителями соседних государств для обмена информации по планируемому открытию границ, закрытых из-за пандемии COVID-19.

«Как сообщил мне мой греческий коллега, они планируют открыть границы в июне», — заявил Филипче. Глава македонского Минздрава подчеркнул необходимость введения новых мер, которые должны будут быть обязательны к выполнению для граждан всех соседних государств.

Напомним, Словения рекомендовала своим гражданам путешествовать на близкие дистанции на автомобилях и воздержаться от водных и воздушных путешествий.

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