Тирана, , 00:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 4 мая сообщили, что за последние 24 часа в стране было проведено 140 тестов на коронавирус, лишь восемь из которых дали положительный результат.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране выявлено 803 случая заражения. 68% пациентов уже здоровы. Продолжается лечение 229 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 31 человек.

В стране продолжается смягчение строгих ограничительных мер, призванных предотвратить распространение вируса. До 23 июня будет действовать режим природной катастрофы.

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