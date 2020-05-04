Манила, , 22:51 — REGNUM Чиновники на Филиппинах, одетые в костюмы героев саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны» призывали граждан соблюдать карантин и раздавали им гуманитарную помощь. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.

Штурмовики во главе с Дартом Вейдером посетили ряд деревень на окраине Манилы, отчитывая по дороге всех встречавшихся им граждан без масок и спецпропусков. Целью представителей местной власти было привлечь внимание жителей к необходимости соблюдать ограничительные меры, введённые в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Кроме того, чиновники доставили на лодках гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы. Отмечается, что костюмы героев известной космической саги были изготовлены из резиновых ковриков и старого пластика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 мая во всём мире отмечается День «Звёздных войн». В связи с этим во многих странах мира прошли мероприятия, посвящённые саге, снятой Джорджем Лукасом. Большая часть мероприятий в связи с пандемией прошла в режиме онлайн.

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