Москва, , 22:47 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Российской Федерации ещё не вышла «на плато». Так считает главный пульманолог министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Его слова приводит сегодня, 4 мая, пресс-служба Минздрава России.

По мнению Авдеева, до пика заражения коронавирусом еще далеко. Он напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина, который несколько дней назад сказал, что не пройдена еще даже четверть пути.

«Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев.

По мнению специалиста Минздрава, рост заражения связан с тем, что граждане плохо соблюдают режим самоизоляции.

Дальнейшая тенденция распространения коронавируса в России полностью зависит от поведения граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти после 11 мая намерены обсудить возможность начала поэтапного снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.