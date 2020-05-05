Скопье, , 00:09 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 4 мая выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал недавнее заявление главы Социал-демократического Союза Македонии (СМСД) Зорана Заева о необходимости скорейшего проведения выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче заявил, что комиссия по инфекционным заболеваниям изучит возможность проведения выборов и вынесет решение о том, следует ли проводить выборы и в какое время, однако подчеркнул, что Минздрав в любом случае потребует соблюдения строгого протокола.

«В течение этих двух месяцев ни одно решение не было принято под политическим давлением или в угоду политическим интересам. Так будет и впредь, комиссия вынесет рекомендацию относительно того, должны ли проводиться выборы и когда появятся условия для проведения выборов. В любом случае, при проведении выборов должен соблюдаться строгий протокол для защиты здоровья граждан», — заявил министр.

Филипче сообщил, что соответствующий протокол будет разработан Комиссией с целью не допустить возникновения угрозы успешному преодолению возникшего кризиса в сфере здравоохранения.

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