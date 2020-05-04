Ижевск, , 22:56 — REGNUM В Удмуртии заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 20 детей, за последние сутки инфекция обнаружена у двух младенцев. Об этом 4 мая сообщил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Болезнь протекает под контролем и сейчас опасаться не за что. Надеюсь, что все будет хорошо. Но еще раз обращаю внимание родителей: если у кого-то создалась иллюзия, что болеют только пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, это не так», — отметил глава республики.

Он также проинформировал, что к настоящему моменту в Удмуртии под наблюдением медиков находятся 256 человек, из них семь пациентов — в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Состояние 62 пациентов оценивается как средней степени тяжести, у 65 — как удовлетворительное. Еще 122 человека находятся на амбулаторном лечении», — добавил Бречалов.

По данным главы республики, в регионе с начала эпидемии скончались 10 пациентов с коронавирусом в возрасте от 54 до 82 лет, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 4 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в республике заражений выросло до 332 случаев.

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