Скопье, , 00:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 4 мая сообщили, что за последние 24 часа в результате 113 тестов на коронавирус в стране было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 47 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране выявлено 1518 случаев заражения. 85 пациентов с коронавирусом скончались.

К данному моменту число пациентов с коронавирусом сократилось до 441. 991 человек уже излечился, в том числе 184 из 235 медицинских работников, заразившихся коронавирусом.

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