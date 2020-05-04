Бишкек, , 22:21 — REGNUM В Киргизии на домашний карантин были помещены более 83,6 тысячи человек, прибывших из других стран или контактировавших с зараженными коронавирусом людьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Из домашнего карантина после изоляции на время возможного инкубационного периода COVID-19 уже выпустили более 55 тысяч жителей страны, у которых заражение не подтвердилось. Остаются на карантине еще около 28,6 тысячи человек.

Также для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Киргизии оборудовали несколько обсерваторов — специальных помещений, предназначенных для изоляции наиболее вероятно зараженных граждан.

В обсерваторы за всё время пандемии коронавируса разместили свыше 9 тысяч человек, из которых по результатам медицинского наблюдения 7,2 тысячи отпустили по домам.

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