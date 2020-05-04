Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Администрация президента США опровергла информацию о том, что в Белом доме якобы спрогнозировали удвоение числа смертей от коронавирусной инфекции в стране к концу мая. Соответствующее заявление представителя Белого дома Джадда Дира распространила сегодня, 4 мая, пресс-служба.

Напомним, что ранее газета The New York Times обнародовала материал, в котором сказано, что в Белом доме якобы прогнозируют удвоение числа смертей в США от коронавирусной инфекции к концу мая.

Якобы к 1 июня в США ежедневно будут заражаться до 200 тыс. человек, а умирать — до 3 тыс. в день.

Но в Белом доме заявили, что никаких таких прогнозов они не давали.

«Это не документ Белого дома. Его не представляли рабочей группе (Белого дома) по коронавирусу, он не проходил межведомственное согласование. Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала», — сказано в письменном заявлении представителя администрации президента США.

При этом Дир не стал отрицать подлинность документа и не опроверг сообщения газеты о том, что данный прогноз был подготовлен для Белого дома в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в США зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли 67 тысяч человек.