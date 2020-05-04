Москва, , 22:05 — REGNUM Индекс самоизоляции составил 4,1 вечером на улицах Москвы. Об этом 4 мая свидетельствуют данные статистики на специальном сервисе от компании «Яндекс».

По данным сервиса, по состоянию на 21:00 мск индекс самоизоляции в городе составлял 4,1 по пятибалльной шкале. Это означает, что на улицах Москвы очень мало людей.

В подмосковных городах Подольск, Лыткарино, Дзержинск, Щелково и Фрязино индекс самоизоляции составляет 4,2, а в городах Королёв и Ивантеевка этот индекс достиг 4,3. Самым низким индекс самоизоляции был в подмосковном Котельникове, здесь он достиг только 3,6.

Самый низкий индекс самоизоляции в Москве наблюдался сегодня с 12:00 мск до 17:00 мск. В эти часы он составил лишь 3,4.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 2 мая индекс самоизоляции в Москве вечером составлял 4,0. Такого же значения он достиг и вечером 3 мая.

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