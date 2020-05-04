Монреаль, Канада, , 22:00 — REGNUM Власти канадского Монреаля отложили на неделю ослабление карантинного режима, введенного из-за эпидемии коронавируса, 4 мая сообщает агентство Reuters.

Открытие Монреаля, в том числе снятие ограничений на торговлю, должно было начаться 11 мая. Сейчас снятие ограничений перенесено на 18 мая.

В остальных частях провинции Квебек ослабление режима уже началось. На провинцию приходится 54% случаев и 60% смертей от COVID-19 в Канаде.

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