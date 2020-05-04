Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM Дополнительные три стационара подготовили в Ленинградской области для лечения пациентов с COVID-19. Они развернуты в Ломоносовской, Тосненской (основной корпус) и Рощинской больницах.

«Таким образом, в регионе готовы к приему больных с COVID-19 1753 койки. В общей же сложности регион развернет 1876 коек», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, всего в Ленобласти с начала пандемии насчитывается 1096 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 220 человека выздоровели, трое скончались. На аппаратах ИВЛ находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

За последние сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию в Ленобласти госпитализированы 73 человека. У 13 из них уже подтвердился коронавирус, у остальных 60 пациентов диагностирована внебольничная пневмония.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в Тосненской, Кингисеппской, Гатчинской, Тихвинской, Бокситогорской, Кировской, Приозерской, Волховской и Киришской больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти после майских праздников могут принять решения о точечном смягчении и частичной отмене ограничительных мер, на основе динамики заболеваемости в тех или иных населенных пунктах области.

«На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены», — пояснил губернатор региона Александр Дрозденко.

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