Москва, , 21:52 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила, что финальной точкой в снятии ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции в России станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом Попова заявила сегодня, 4 мая, в интервью журналистам.

Она рассказала, что есть такое эпидемиологическое правило, согласно которому выходить из режима ограничений необходимо так же, как входили. Поскольку массовые мероприятия были первыми попавшими под запрет в связи с пандемией коронавируса, то и разрешать их будут в последнюю очередь.

Вообще, говорить о начале отмены ограничений можно будет только после 12 мая, когда станет понятно, как страна прошла майские праздники и не возникнет ли нового всплеска заражений.