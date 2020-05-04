Абуджа, , 21:51 — REGNUM Крупнейший город Нигерии, 20-миллионный Лагос, ослабил карантинный режим, 4 мая сообщает агентство Reuters.

В настоящее время в Лагосе сохранен ночной комендантский час, действует обязательный масочный режим, сохраняются ограничения поездок.

Также ослабление карантина началось в столице Нигерии, Абудже, и штате Огун. Карантин, в том числе 24-часовой комендантский час, был введен в городах и штатах Нигерии с конца марта.

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