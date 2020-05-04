Женева, Швейцария, , 21:36 — REGNUM Лекарство «Ремдесивир» потенциально может использоваться для лечения COVID-19, но на данный момент нет достаточных доказательств того, что оно эффективно. Об этом сегодня, 4 мая, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, точный данных об эффективности Ремдесивир против коронавирусной инфекции пока нет. Но в целом, принцип действия данного лекарства известен и оно может быть использовано в борьбе против COVID-19.

«Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства», — сказал он.

Напомним, что в США власти разрешили использовать это лекарство для лечения COVID-19.

Райан отметил, что ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и насколько оно показало себя эффективным в борьбе с COVID-19.