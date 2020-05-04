Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 21:22 — REGNUM В Ленинградской области решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу могут принять после майских праздников. Об этом сегодня, 4 мая, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Губернатор предложил главам муниципальных образований предоставить план ослабления принятых из-за коронавируса мер. Он отметил, что на протяжении нескольких недель в области за исключением нескольких очагов сохраняется стабильный уровень заболеваемости. Что касается этих очагов, то причина их появления понятна.
Дрозденко отметил, что по итогам анализа заболеваемости COVID-19 в населенных пунктах будут приниматься решения об ослаблении ограничений.
Ослабления ограничений следует ожидать после майских праздников.