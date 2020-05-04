Париж, , 21:21 — REGNUM Число жертв коронавирусной пандемии во Франции превысило отметку в 25 тыс. человек, сообщает 4 мая France Info.

Отмечено, что за последние сутки в стране умерли от COVID-19 306 человек.

Вместе с последними жертвами, во Франции насчитывается 25 201 умерший от вызванных коронавирусом болезней.

По данным правительства, из этого числа свыше 15 тыс. человек умерли в больницах и ещё свыше девяти тыс. погибли в домах престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции заявили о намерении ослабить с 11 мая карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач объяснила низкую смертность от COVID-19 в России