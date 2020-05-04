Москва, , 21:16 — REGNUM Относительно низкая смертность от последствий коронавируса в России объясняется в том числе ранней диагностикой и своевременным началом лечения. Об этом заявил сегодня, 4 мая, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Малинникова пояснила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. На данный момент в России этот показатель составляет 5,5 случая на миллион человек. При этом данный показатель растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — пояснила Малинникова.

Также она отметила, что граждане России проявляют сознательность и вовремя обращаются к врачам в случае возникновения симптомов. Запоздалые случаи встречаются крайне редко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировано 145 286 случаев заражения коронавирусом. Погибли 1356 человек. Вылечиться с начала эпидемии смогли 18 тысяч человек.

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