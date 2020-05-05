Тегеран, , 08:27 — REGNUM 4 мая заместитель министра науки Ирана по международным делам заявил, что иранский ученый Сирус Асгари, который был заражен коронавирусом в американской тюрьме, сейчас проходит лечение и надеется, что его скоро освободят. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Салар-Амоли сообщил агентству IRNA, что представительство Ирана в Нью-Йорке предпринимает меры по освобождению Асгари.

Салар-Амоли отметил, что на прошлой неделе руководители пяти крупных иранских университетов написали письмо 250 международным университетам о задержании Асгари и других мерах, которые США практикуют против иранцев, надеясь, что этот шаг окажет положительный эффект в дальнейшем.

«Что касается нынешнего состояния Асгари, то до Ирана пока не дошло никакой достоверной информации, — заявил чиновник.

Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами ранее заявил, что в США и Канаде есть целый ряд иранских ученых, содержащихся в тюрьмах.