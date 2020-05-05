Тегеран, , 09:04 — REGNUM 2 мая глава иранского общества Красного Полумесяца заявил, что с учётом населения Иран имеет самое низкое число погибших. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Карим Хеммати также сообщил журналистам, что ни одна страна не имеет конкретного эффективного плана борьбы с эпидемией. По его словам, многие страны серьезно пострадали, и в Соединенных Штатах насчитывается самое большое число погибших в мире.

Хеммати отметил, что в начале кризиса Иран занимал второе место по количеству инфицированных после Китая.

«Некоторые обвиняли Иран, утверждая, что Иран распространил вирус, но вскоре это утверждение оказалось необоснованным», — заявил глава иранского общества Красного Полумесяца.

Хеммати подчеркнул, что, хотя больницы были переполнены пациентами и Иран находится до сих пор под американскими санкциями, властям удалось остановить распространение COVID-19. По его словам, примерно 70 тысяч добровольцев на текущий момент помогают бедным.