Махачкала, , 20:50 — REGNUM Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, а также вся его семья переболели COVID-19. Об этом 4 мая сообщила супруга-советник духовного лидера Айна Гамзатова на сайте Духовного управления мусульман Дагестана.

Как пояснила Гамзатова, семья болела в течение двух недель, особенно тяжело переносил заболевание сам муфтий. Супруга муфтия отметила, что осложнений удалось избежать благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения.

Гамзатова обратилась к властям с просьбой оборудовать необходимой медицинской техникой больницу города Махачкалы. По словам супруги муфтия, больница уже в течение двух лет остаётся без необходимого финансирования, а того, что ей было выделено ФОМС, не хватало для нормального функционирования многим отделениям больницы.

Как рассказала Гамзатова, её и муфтия во время нахождения в клинике для прохождения КТ врачам приходилось перевозить в другое медучреждение, что очень неудобно и для врачей, и для пациентов. Супруга муфтия обратилась к меценатам Дагестана и просто к людям с материальными возможностями с просьбой помочь и подключиться к запуску городской больницы Махачкалы на полную мощность для помощи населению сейчас, в особенно сложное для всех время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Дагестане составляет 1958 человек. От последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 13 человек.

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