Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Коронавирус мог попасть на борт эсминца ВМС США USS Kidd в ходе операции по борьбе с наркотиками, но это не точно, сообщил 4 мая журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Он отметил, что коронавирус попал лишь на два американских военных корабля (в том числе и на авианосец Theodore Roosevelt) из девяти десятков, находящихся в открытом море.

Напомним, на борту Theodore Roosevelt заражение коронавирусом было зарегистрировано в марте, причём число заболевших исчисляется сотнями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая стало известно, что на борту эсминца ВМС США USS Kidd число заражённых коронавирусом достигло 95. Корабль находится в порту Сан-Диего на карантине.

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