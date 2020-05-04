Калининград, , 20:33 — REGNUM Порядка сотни врачей и 250 медицинских работников среднего персонала в Калининградской области отказались работать в период пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 4 мая, рассказал журналистам министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

По словам Кравченко, еще до начала непосредственного распространения коронавируса в Калининградской области около сотни врачей и две с половиной сотни среднего медицинского персонала отказались оказывать медицинскую помощь.

«На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли», — рассказал чиновник.

Также Кравченко отметил, что руководство медицинских учреждений не было обязано отправлять на больничные медицинских работников старше 65 лет. Многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались работать.