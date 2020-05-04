Осло, , 19:59 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ее страна выделит на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV2 свыше $1 млрд. Об этом она заявила сегодня, 4 мая, выступая на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработки вакцины.

По словам Сульберг, Норвегия увеличит поддержку разработке вакцин, направив $220 млн на финансирование организации «Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий».

Также она подчеркнула, что новая вакцина должна быть доступна всем и в связи с этим Норвегия выделит Глобальному альянсу по вакцинам еще $1 млрд на следующий стратегический период в 10 лет.