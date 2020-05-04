Ижевск, , 19:35 — REGNUM В настоящее время супруга и дети главы Удмуртии Александра Бречалова находятся в Краснодарском крае. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в социальных сетях, отвечая на вопрос жителей республики о том, как глава региона проводит майские праздники.

«Небольшая личная история. 3 марта у моей супруги отец умер, то есть мой тесть, мы поехали все туда. Потом вернулись в Москву, я — в Ижевск. Они полетели туда снова. И там, собственно, настигли их меры, правильные меры, которые сейчас в Краснодарском крае», — рассказал глава Удмуртии.

Он добавил, что впервые за 25 лет совместной жизни не видится с супругой два месяца.

«И впервые я детей столько (времени) не вижу», — заключил Бречалов.

Сам глава республики в основном проводит время на рабочем месте, также удается выделять время на занятия спортом. Не исключил, что удастся посмотреть фильм.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует режим всеобщей самоизоляции для граждан. Передвижение транспорта на территории края осуществляется по специальным пропускам. Для владельцев личного транспорта действует беспропускное окно с 10:00 до 16:00.

Приезжающие в регион из других субъектов граждане с 16 апреля обязаны уходить на двухнедельный карантин. На въездах в край развернуты группы контроля, которые досматривают весь въезжающий транспорт, замеряют температуру водителей и пассажиров.

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