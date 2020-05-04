Париж, , 19:22 — REGNUM Власти Германии выделят на разработку вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 525 млн евро. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что в ходе этой же конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Пятая республика выделит на эти цели 500 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель оценивает затраты на разработку вакцины от коронавируса в 8 млрд евро. Структуры Евросоюза выделили на эти цели 1 млрд евро.