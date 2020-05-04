Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Три новых летальных случая от коронавирусной инфекции, о которых стало известно в понедельник, 4 мая, произошли в Городской многопрофильной больнице №2 и Госпитале для ветеранов войн. Оба стационара полностью перепрофилированы под прием больных с COVID-19.

Умерли мужчина среднего возраста и две пожилых женщины, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Мужчина в возрасте 57 лет скончался в больнице №2, а женщины в возрасте 63 и 87 лет — в Госпитале для ветеранов. При этом точные даты смерти этих людей не называются, хотя ранее в комздраве указывали такие подробности.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые патологии. Основным заболеванием, которое привело к смерти, у всех признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — отметили в ведомстве.

Напомним, общее количество жертв коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 37 человек. Выздоровели 1197 человек. Количество подтвержденных случаев заражения превысило 5300.

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