Москва, , 20:00 — REGNUM В Москве с вечера 4 мая по утро 5 мая ожидается гроза с дождем, при которой порывы ветра будут доходить до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18:30 4 мая до 09:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в экстренном сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют тем, кто находится на улице, не приближаться к рекламным щитам, а также к другим шатким конструкциям и не стоять под деревьями.

Кроме того, автовладельцам также советуют не парковаться рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Дети в это время не должны оставаться без присмотра взрослых.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице России и Московской области в течение следующих трех дней составит около +20°С с дождями, а по ночам будет больше +10°С.

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