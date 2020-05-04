Ижевск, , 18:49 — REGNUM В пяти городах Удмуртии для граждан, которые вынуждены пребывать в режиме самоизоляции в связи с возможным заражением коронавирусом, развернули обсерваторы. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Так, в Ижевске обсерваторы открыты на базе комплекса «Чекерил» на 40 мест, на базе гостиничного комплекса Green roof — на 14 человек, на базе профилактория «Строитель» — на 108 мест, на базе санатория «Нефтяник» — на 100 человек и санатория «Металлург» — на 87 человек.

В Можге на карантин граждане могут отправиться в гостевой дом на Наговицына на 28 человек и в санаторий «Свет» на 58 человек. В Сарапуле работает санаторий «Озон» на 96 человек. В Воткинске — хостел «Универ» на 26 человек. В Глазове — гостиница «Мотель» на 21 место.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 4 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в республике заражений выросло до 332 случаев. На Ижевском механическом заводе коронавирус выявлен у 21 сотрудника. По два случая зафиксировано на заводах «Купол» и «Аксион». Ряд случаев заражения коронавирусом выявлен у граждан, которые вернулись с вахты из других регионов России.

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