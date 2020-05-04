Белград, , 19:04 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий инфицирования четыре пациента. Об этом 3 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«К понедельнику выявлено 93 новых больных, За прошедшие сутки скончались еще четыре пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число случаев инфицирования в стране достигло 9557, с начала эпидемии зафиксировано 197 летальных исхода, выздоровели 1574 человек.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об отмене чрезвычайной ситуации, а затем и комендантского часа, в Сербии будет рассмотрено парламентом 6 мая.

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