Тегеран, , 18:35 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в Иране за сутки возросло на 74 человека, 4 мая сообщает агентство Tasnim.

Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что за 24 часа подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в Иране возросло до 98 647.

С начала эпидемии COVID-19 в Иране погибли от заболевания 6277 человек. Иран постепенно ослабляет ограничения, введенные из-за эпидемии.

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