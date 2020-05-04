Воронеж, , 18:33 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, сообщил 4 мая региональный оперштаб.

«В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 11. Скончавшийся — 60-летний гражданин Азербайджана, выезжавший в Москву. Находился на ИВЛ с двусторонней пневмонией», — сообщили в оперштабе.

Таким образом, всего в регионе скончались 11 пациентов с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом. Всего заражение подтверждено у 636 человек в Воронежской области, 138 выздоровели.

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