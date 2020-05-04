Юлия Холодионова,
4 мая 2020, 19:59 — REGNUM Федеральным законом
Дистанционное обучение — это обучение с применением современных технологий без непосредственного присутствия ученика в месте проведения занятий, то есть в классе. Иными словами, весь образовательный процесс проходит в интернете.
Образовательный процесс с марта 2020 года постепенно переходил к дистанционным образовательным технологиям, вытесняя аудиторные занятия из-за угрозы пандемии коронавируса, однако внедрение новых форм взаимодействия учеников и учителей без присутствия в классе началось уже давно. Ни для кого не является чем-то необычным, когда оценки за знания выставляются не в традиционный бумажный дневник, а в электронный. «Плюсов» для родителя много: понятно, за что получена оценка, какое домашнее задание предлагается выполнить, да и вопросы питания ученика также решить легко через такой дневник. «Минусы» для ученика — «двойку» не удастся стереть ластиком или сказать, что «домашки» нет. Конечно, больше «плюсов» для педагогического состава образовательной организации, потому что и контроль за обучающимися в части выполнения ими домашнего задания, в части внесения родителями средств для оплаты их питания, а также другие «школьные» вопросы можно решать, взаимодействуя с непосредственными участниками образовательного процесса.
В нерабочие дни, предусмотренные Указами президента РФ, когда образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения, появились первые трудности. Так, из-за неожиданно возросшей нагрузки электронные журналы давали сбои в работе, или когда у ученика не было соответствующих технических возможностей прослушать видеоурок и выполнить тесты.
Министерство просвещения РФ направило во все регионы Российской Федерации Письмо № ГД-39/04
— примерная модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
— рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
— примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
— особенности реализации учебной и производственной практик при реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По сути, данный документ характеризует переходный этап всей системы образования к возможностям бесконтактного обучения. Однако разработанные и внедренные в обычный образовательный процесс алгоритмы проведения занятий, проверки остаточных знаний учеников, аттестование их «четвертными» оценками не должны иметь приоритета перед контактной аудиторной работой. С другой стороны, появились доступные сервисы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Наиболее известные — «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», Учи.ру, «Маркетплейс образовательных услуг», Онлайн-школа Фоксфорд, онлайн-школа английского языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru, «Мои достижения», «Олимпиум», «Билет в будущее» и другие.
Все обучение на «дистанционке» для учеников во всех государственных школах предоставляется бесплатно. Однако если говорить о работе школ в штатном режиме, то федеральной программы внедрения дистанционного обучения на сегодняшний момент нет. Поэтому, в данной ситуации нет необходимости беспокоиться о законности или незаконности дистанционного образования. Разграничение форм обучения в настоящее время осуществляется с помощью современных технологий, и отменить данный процесс уже нельзя.
P.S. Аналитиками Агентства инноваций Москвы сделано предположение о том, что Россия к 2030 году может почти полностью отказаться от классического образования в пользу новых форм обучения.