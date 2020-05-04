Киев, , 18:23 — REGNUM На Украине могут не пережить эпидемию коронавируса и умереть 1,2 млн человек, заявил 4 мая журналистам мэр Киева Виталий Кличко.

По словам политика, известного целым рядом экзотических заявлений, к такому выводу он пришел по итогам общения с «ведущими специалистами».

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины — это 35 млн. А сейчас посчитайте, сколько это, 3%. Я посчитал, 3% ― это 1,2 млн людей могут умереть», ― цитирует его слова издание «Известия».

На данный момент власти Украины заявляют о выявлении 12 331 случая заражения коронавирусом. Умершими от COVID-19 признаны 303 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины намерено с 11 мая поэтапно ослаблять карантинные ограничения, введенные 12 марта.

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